14 Temmuz 2017 Kanal D yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Temmuz 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
14 Temmuz 2017 tarihli Kanal D Televizyonunda hangi programlar var. İşte 14 Temmuz 2017 tarihli Kanal D yayın akışı.
07:00 GENİŞ AİLE
08:30 HAYAT ŞARKISI
10:45 EVİM LOKANTA
11:45 MAGAZİN D YAZ
14:30 KÜÇÜK AĞA
16:30 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 İREM DERİCİ İLE EĞLENMENE BAK
22:45 19
15 Temmuz 2017 - Cumartesi
00:30 YALAN DÜNYA
03:45GALİP DERVİŞ
04:45 MÜZİK
06:45 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ