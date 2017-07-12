12 Temmuz 2017 TRT 1 yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 Televizyonunda hangi programlar var. İşte 12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı.
06:40 BÖYLE BİTMESİN
08:35 MİLLİ İRADE DESTANI
08:45 MİLLETİN BİLDİRİSİ
08:50 ÇIRAĞAN BASKINI
10:55 MİLLETİN BİLDİRİSİ
11:00 TRT HABER ORTAK YAYINI "15 TEM
11:50 MİLLETİN BİLDİRİSİ
11:55 SEDDÜLBAHİR 32 SAAT
14:40 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ
15:00 TRT HABER ORTAK YAYINI "15 TEM
15:50 MİLLETİN BİLDİRİSİ
15:55 SEKSENLER
18:00 TRT HABER ORTAK YAYINI "15 TEM
19:00 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:50 DOĞRUSU NE?
19:55 HAVA DURUMU
20:00 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
22:50 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ
23:10 NÖBETÇİ TANIKLAR
23:30 MİLLİ İRADE DESTANI
23:40 MİLLETİN BİLDİRİSİ
23:45 SEDDÜLBAHİR 32 SAAT
13 Temmuz 2017 - Perşembe
01:50 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ
02:10 NÖBETÇİ TANIKLAR
02:30 MİLLİ İRADE DESTANI
02:40 MİLLETİN BİLDİRİSİ
02:45 ÇIRAĞAN BASKINI
04:30 MİLLETİN BİLDİRİSİ
06:55 BÖYLE BİTMESİN