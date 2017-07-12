Ana Sayfa | Günlük TV Rehberi 12/07/2017 15:52

12 Temmuz 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 Televizyonunda hangi programlar var. İşte 12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı. 

 

06:40 BÖYLE BİTMESİN

08:35 MİLLİ İRADE DESTANI

08:45 MİLLETİN BİLDİRİSİ

08:50 ÇIRAĞAN BASKINI

10:55 MİLLETİN BİLDİRİSİ

11:00 TRT HABER ORTAK YAYINI "15 TEM

11:50 MİLLETİN BİLDİRİSİ

11:55 SEDDÜLBAHİR 32 SAAT

14:40 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ

15:00 TRT HABER ORTAK YAYINI "15 TEM

15:50 MİLLETİN BİLDİRİSİ

15:55 SEKSENLER

18:00 TRT HABER ORTAK YAYINI "15 TEM

19:00 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:50 DOĞRUSU NE?

19:55 HAVA DURUMU

20:00 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"

22:50 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ

23:10 NÖBETÇİ TANIKLAR

23:30 MİLLİ İRADE DESTANI

23:40 MİLLETİN BİLDİRİSİ

23:45 SEDDÜLBAHİR 32 SAAT

13 Temmuz 2017 - Perşembe

01:50 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ

02:10 NÖBETÇİ TANIKLAR

02:30 MİLLİ İRADE DESTANI

02:40 MİLLETİN BİLDİRİSİ

02:45 ÇIRAĞAN BASKINI

04:30 MİLLETİN BİLDİRİSİ

06:55 BÖYLE BİTMESİN

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