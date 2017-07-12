12 Temmuz 2017 ATV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
12 Temmuz 2017 tarihli ATV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 12 Temmuz 2017 tarihli ATV yayın akışı.
07:00 KERTENKELE
09:35 AŞK VE MAVİ
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 BENİM ANNEM BİR MELEK
15:30 KIRGIN ÇİÇEKLER
18:20 HABERE DOĞRU
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ
22:35 BİTİRİM İKİLİ
13 Temmuz 2017 - Perşembe
00:45 SON GÖREV
02:00 DESPERADO
03:25 SON GÖREV
04:35 KANATSIZ KUŞLAR