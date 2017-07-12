Ana Sayfa | Günlük TV Rehberi 12/07/2017 15:49

12 Temmuz 2017 ATV yayın akışı

atv

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

12 Temmuz 2017 tarihli ATV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 12 Temmuz 2017 tarihli ATV yayın akışı. 

 

07:00 KERTENKELE

09:35 AŞK VE MAVİ

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 BENİM ANNEM BİR MELEK

15:30 KIRGIN ÇİÇEKLER

18:20 HABERE DOĞRU

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ

22:35 BİTİRİM İKİLİ

13 Temmuz 2017 - Perşembe

00:45 SON GÖREV

02:00 DESPERADO

03:25 SON GÖREV

04:35 KANATSIZ KUŞLAR

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trt 1

12 Temmuz 2017 TRT 1 yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

star tv

12 Temmuz 2017 STAR TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli Star TV yayın akışı şöyle

show tv yayin akisi

12 Temmuz 2017 SHOW TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle