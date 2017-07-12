Ana Sayfa | Günlük TV Rehberi 12/07/2017 15:45

12 Temmuz 2017 STAR TV yayın akışı

star tv

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli Star TV yayın akışı şöyle

12 Temmuz 2017 tarihli Star TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 12 Temmuz 2017 tarihli Star TV yayın akışı. 

 

05:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR

07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR

09:30 LEZZETİN HARİTASI / TKR

10:30 ATEŞBÖCEĞİ / 2

13:00 KİRALIK AŞK

15:30 İSTANBULLU GELİN / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 BÜYÜK GÖÇ

23:00 YERLİ DİZİ / TKR

13 Temmuz 2017 - Perşembe

04:00 AŞKA TUTSAK / TKR

05:30 ARAMIZDA KALSIN / TKR

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trt 1

12 Temmuz 2017 TRT 1 yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

atv

12 Temmuz 2017 ATV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

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12 Temmuz 2017 SHOW TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle