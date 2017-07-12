12 Temmuz 2017 STAR TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Temmuz 2017 tarihli Star TV yayın akışı şöyle
12 Temmuz 2017 tarihli Star TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 12 Temmuz 2017 tarihli Star TV yayın akışı.
05:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZETİN HARİTASI / TKR
10:30 ATEŞBÖCEĞİ / 2
13:00 KİRALIK AŞK
15:30 İSTANBULLU GELİN / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 BÜYÜK GÖÇ
23:00 YERLİ DİZİ / TKR
13 Temmuz 2017 - Perşembe
04:00 AŞKA TUTSAK / TKR
05:30 ARAMIZDA KALSIN / TKR