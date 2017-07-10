10 Temmuz 2017 ATV yayın akışı

Bügünkü programda neler olduğunu haberimizde oğrenebilirsiniz. 10 Temmuz 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
10 Temmuz 2017 tarihli ATV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 10 Temmuz 2017 tarihli ATV yayın akışı.
07:00 KERTENKELE
09:35 AŞK VE MAVİ
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:40 BENİM ANNEM BİR MELEK
15:50 KIRGIN ÇİÇEKLER
18:40 HABERE DOĞRU
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KANATSIZ KUŞLAR
11 Temmuz 2017 - Salı
00:15 GODZILLA
02:30 BELA İŞ BAŞINDA
03:50 BENİM ANNEM BİR MELEK
04:40 KANATSIZ KUŞLAR