10 Temmuz 2017 STAR TV yayın akışı

Bügünkü programda neler olduğunu haberimizde oğrenebilirsiniz. 10 Temmuz 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
10 Temmuz 2017 tarihli STAR TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 10 Temmuz 2017 tarihli STAR TV yayın akışı.
07:00 ARAMIZDA KALSIN
07:30 AŞKA TUTSAK
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 ATEŞBÖCEĞİ / 1
13:00 YÜKSEK SOSYETE / 1
15:30 İSTANBULLU GELİN / 10
18:45 STAR HABER
20:00 ÇEMBER:OYUNU BOZUYORUM
22:00 YERLİ DİZİ
11 Temmuz 2017 - Salı
00:00 ATEŞBÖCEĞİ / 1
02:30 FAKİR KIZI LEYLA
04:00 AŞKA TUTSAK
05:30 ARAMIZDA KALSIN