29 Haziran 2017 ATV yayın akışı

Bügünkü programda neler olduğunu haberimizde oğrenebilirsiniz. 29 Haziran 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
29 Haziran 2017 tarihli ATV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 29 Haziran 2017 tarihli ATV yayın akışı.
07:00 KERTENKELE
09:35 AŞK VE MAVİ
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:40 BENİM ANNEM BİR MELEK
15:55 KIRGIN ÇİÇEKLER
18:40 HABERE DOĞRU
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:002012
23:05 KANATSIZ KUŞLAR
30 Haziran 2017 - Cuma
03:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE
04:05 KANATSIZ KUŞLAR
06:45 KAHVALTI HABERLERİ