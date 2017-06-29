29 Haziran 2017 STAR TV yayın akışı

Bügünkü programda neler olduğunu haberimizde oğrenebilirsiniz. 29 Haziran 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
29 Haziran 2017 tarihli STAR TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 29 Haziran 2017 tarihli STAR TV yayın akışı.
05:30 ARAMIZDA KALSIN / TKR
07:30 AŞKA TUTSAK / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
11:15 FERYAT
13:15 YÜKSEK SOSYETE / TKR
15:30 İSTANBULLU GELİN / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 ATEŞBÖCEĞİ / 1
23:00 YERLİ DİZİ / TKR
30 Haziran 2017 - Cuma
04:00 CESUR VE GÜZEL / 13
06:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
06:45 BUGÜN