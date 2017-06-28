28 Haziran 2017 STAR TV yayın akışı

Bügünkü programda neler olduğunu haberimizde oğrenebilirsiniz. 28 Haziran 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
28 Haziran 2017 tarihli STAR TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 28 Haziran 2017 tarihli STAR TV yayın akışı.
04:45 ARAMIZDA KALSIN
07:30 AŞKA TUTSAK / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
11:15 SON HIÇKIRIK
13:15 YÜKSEK SOSYETE / 1
15:30 İSTANBULLU GELİN / 10
18:45 STAR HABER
20:00 SUCU KAMİL
22:00 TEHLİKEYLE FLÖRT
29 Haziran 2017 - Perşembe
00:15 FATİH ÇITLAK'LA RAMAZAN
02:00 FATİH ÇITLAK'LA RAMAZAN
04:00 KARA SEVDA
06:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
06:45 BUGÜN