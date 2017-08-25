Boğa Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

Günlük Boğa burcu yorumu 25 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

25 Ağustos 2017 günlük Boğa Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Duygusal ve alıngan olacağınız bir gün. Karşılaştığınız olaylar duygularınızın derinleşmesine neden olabilir ve sevdiklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu arada eskiden sevdiğiniz ve değer verdiğiniz her ne var ise, gözünüzden düşebilir. Ayrıca daha önce değersiz bulduğunuz şeyler değerli olabilir. Ancak eski dostlarınızı ihmal etmeyin ve sevdiğinize karşı anlayışlı davranmak için özen gösterin. Sevgiye olan ihtiyacınız artmış olabilir ve sevdiğinizin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Fakat sizin de davranışlarınıza özen göstermeniz gerekiyor. Bu arada harcamalarınıza da dikkat etmelisiniz.26 Ağustos 2017 günlük Boğa Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.