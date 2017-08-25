25/08/2017 13:54


İkizler Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç yorumu

ikizler burcu

Günlük İkizler burcu yorumu 25 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

25 Ağustos 2017 günlük İkizler Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Çocuklar, kardeşleriniz veya arkadaşlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir. Ayrıca evinizde tadilat, bakım, onarım benzeri işler yapabilir, çevrenizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Bazı karışıklıklar olsa bile iyimser ve anlayışlı davranmayı başaracaksınız. Yakınlarınıza ilgi gösterebilir, dostlarınız ile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız ile buluşabilir, geçmiş günleri konuşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu arada duyacağınız bazı haberler düşüncelerinizin derinleşmesine neden olabilir. Fakat olaylara daha farklı açılardan bakan kişiler ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek ve sorunların üzerinde fazla durmayacaksınız.26 Ağustos 2017 günlük İkizler Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

İlgili Haberler
koc burcu

Koç Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç yorumu

boga burcu

Boğa Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

ikizler burcu

İkizler Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç yorumu

yengec burcu

Yengeç Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

Son Dakika Haberleri
istanbul trafik

Bayram trafiği başladı, İşte İstanbul'da son durum

Mesut Mertcan

Mesut Mertcan'ın vefatından önceki son sözleri duygulandırdı

Alper Potuk

Vardar maçının ardından Fenerbahçe'de ikinci şok

arda turan

Flaş iddia, Barcelona Arda Turan'ı bonservissiz takımdan gönderecek

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam