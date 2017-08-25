25/08/2017 13:38


Terazi Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

terazi burcu

Günlük Terazi burcu yorumu 25 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

25 Ağustos 2017 günlük Terazi Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Güne keyifli başlayacaksınız ve sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz. Dostlarınız ile görüşebilir ve sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilirsiniz. Daha önce sizi rahatsız eden konular değişmese bile sizin bakış açınız değiştiği için artık rahatsızlık duymayacaksınız. En azından bugün sizi rahatsız eden konular ile ilgilenmeyecek ve sevdiğiniz konulara dikkatinizi yönelteceksiniz. Estetik, güzellik ve bakım programları ile ilgilenebilir ve dış görünümünüze özen gösterebilirsiniz. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem karşı cinsin dikkatini çekeceksiniz, hem de çevrenizdeki kişileri etkileyeceksiniz.26 Ağustos 2017 günlük Terazi Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

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