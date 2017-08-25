25/08/2017 13:36


Akrep Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç yorumu

akrep burcu

Günlük Akrep burcu yorumu 25 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

25 Ağustos 2017 günlük Akrep Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Bugün duygularınızı denetlemeniz pek kolay olmayabilir. Sevdiğinizin davranışlarından etkilenebilir ve ani tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Aldığınız sorumlulukların baskısı gerilim hissetmenize neden olabilir ve bu arada eski dostlarınız ile aranızdaki ilişkileri sorgulayabilirsiniz. Sorunları büyütmeyin ve kendinizi fazla zorlamayın. Duygular yerine aklınız ile hareket ederseniz, sorunlar ile başa çıkmanız daha kolay olacak. Bu arada sağlığınıza özen gösterin ve kendinizi fazla yormayın. Uykunuza ve beslenmenize dikkat edin.26 Ağustos 2017 günlük Akrep Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

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