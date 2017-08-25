25/08/2017 13:29


Kova Burcu 25 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

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Günlük Kova burcu yorumu 25 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

25 Ağustos 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Heyecan ve huzursuzluk hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizin yaşadığı olaylar ve ilişkilerden etkilenebilirsiniz ve duygularınız derinleşebilir. İsteklerinizi gözden geçirdiğiniz bir dönemdesiniz ve şimdiye kadar yaşadıklarınızı gözden geçirebilir, ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Detaylara takılı kalmayın ve olaylara bakış açınızı değiştirin. Aslında şansınızın yükseldiği bir dönemdesiniz ve sevdikleriniz sizi destekliyor. Ancak olaylara kötümser açıdan bakarsanız, fırsatları anlamanız zor olabilir ve şanslı durum, şanssızlığa dönüşebilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi fazla zorlamayın. İsteklerinizin değiştiği bir dönem...26 Ağustos 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

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