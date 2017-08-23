3 hours 40 minutes ago


Kova Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

kova burcu

Günlük Kova burcu yorumu 23 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

23 Ağustos 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Heyecanlı ve duygusal olacağınız bir gün. Karşılaştığınız olaylar duygularınızın dalgalanmasına neden olabilir. Alıngan bir tavır içinde bulunmaktan kaçının ve sevdiklerinize karşı anlayışlı davranın. Bu arada sevdiğinizin ve yakınlarınızın sizi anlamadığını düşünebilirsiniz ve dostlarınıza içerleyebilirsiniz. Ancak sorunları büyütmekten kaçının ve kendinizi fazla zorlamayın. Bu arada anneniz ile ilgilenmeniz gerekebilir. Veya anneniz ile birlikte yaşadığınız olayları Karşılaştığınız olaylar ve kişiler bilinçaltınızı uyandıracak ve çocukluk günlerinizde yaşadığınız küçük ayrıntıları önemseyeceksiniz.24 Ağustos 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

 

kaleburnu
6 bin yıllık tarihi eserler müzede sergilenecek
kazim arslan
Kazım Arslan, sadaka gibi zam olmaz
mustafa oz
Araştır, düşün, doğruları bul
çağla şikel
Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor
Ömer Çatkıç
Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı
İlgili Haberler
balik burcu

Balık Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

oglak burcu

Oğlak Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

yay burcu

Yay Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

akrep burcu

Akrep Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

Son Dakika Haberleri
kaleburnu

6 bin yıllık tarihi eserler müzede sergilenecek

kazim arslan

Kazım Arslan, sadaka gibi zam olmaz

mustafa oz

Araştır, düşün, doğruları bul

çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, şimdi de mezhep kavgasını körüklüyor

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...

Devam