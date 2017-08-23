3 hours 41 minutes ago


Oğlak Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

oglak burcu

Günlük Oğlak burcu yorumu 23 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

23 Ağustos 2017 günlük Oğlak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz. Ayrıca babanız ve çevrenizde baba olmuş veya baba adayı olan yakınlarınız ile ilgilenebilirsiniz. Sezgilerinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz. Ayrıca hayal gücünüzün yükseldiği bir dönemdesiniz. Sanatsal faaliyetler, sergiler, açılışlar ve davetler ilginizi çekecek. Arkadaşlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz ve fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Bu arada gizli kalmış durumlar ortaya çıkabilir veya sizden gizlenmiş bilgiler karşınıza çıkabilir ve projelerinizi gözden geçirebilirsiniz.24 Ağustos 2017 günlük Oğlak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.


kaleburnu
6 bin yıllık tarihi eserler müzede sergilenecek
kazim arslan
Kazım Arslan, sadaka gibi zam olmaz
mustafa oz
Araştır, düşün, doğruları bul
çağla şikel
Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor
Ömer Çatkıç
Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı
İlgili Haberler
balik burcu

Balık Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

kova burcu

Kova Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

yay burcu

Yay Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

akrep burcu

Akrep Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

Son Dakika Haberleri
kaleburnu

6 bin yıllık tarihi eserler müzede sergilenecek

kazim arslan

Kazım Arslan, sadaka gibi zam olmaz

mustafa oz

Araştır, düşün, doğruları bul

çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, şimdi de mezhep kavgasını körüklüyor

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...

Devam