3 hours 43 minutes ago


Yay Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

yay burcu

Günlük Yay burcu yorumu 23 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

23 Ağustos 2017 günlük Yay Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Güne keyifli başlayacak ve sevdikleriniz ile ilgileneceksiniz. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ile haberleşebilirsiniz ve hatta ziyaretinize gelebilirler. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız ile buluşabilirsiniz ve birlikte geçmiş günleri konuşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu arada duyduğunuz bazı haberler sizi heyecanlandıracak, bazıları ise kafanızı karıştıracak. Dedikodular ile fazla ilgilenmeyin ve aklınızdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha gözden geçirin. Bazı sorunlar olsa bile rahat ve iyimser bir tavır içinde olabilirsiniz ve olayları akışına bırakabilirsiniz. Sevdikleriniz ile birlikte olmak moralinizi yükseltecek.24 Ağustos 2017 günlük Yay Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

 

kaleburnu
6 bin yıllık tarihi eserler müzede sergilenecek
kazim arslan
Kazım Arslan, sadaka gibi zam olmaz
mustafa oz
Araştır, düşün, doğruları bul
çağla şikel
Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor
Ömer Çatkıç
Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı
İlgili Haberler
balik burcu

Balık Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

kova burcu

Kova Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

oglak burcu

Oğlak Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

akrep burcu

Akrep Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

Son Dakika Haberleri
kaleburnu

6 bin yıllık tarihi eserler müzede sergilenecek

kazim arslan

Kazım Arslan, sadaka gibi zam olmaz

mustafa oz

Araştır, düşün, doğruları bul

çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, şimdi de mezhep kavgasını körüklüyor

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...

Devam