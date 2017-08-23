Akrep Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

Günlük Akrep burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

23 Ağustos 2017 günlük Akrep Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Duygularınızın dalgalanacağı bir gün. Alacağınız davetler ve katılacağınız toplantılarda karşılaşacağınız kişilerden etkilenebilirsiniz ve şimdiye kadar dikkatinizi çekmeyen ayrıntıları önemseyebilirsiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler üzerinizde baskı duygusu uyandırabilir ve sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bu arada beklentileriniz giderek artıyor ve yapabileceğinizden daha büyük sorumluluklar alabilirsiniz. Sorumluluklarınızın baskısını hissedebilirsiniz ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi çok fazla zorlamayın ve sağlığınıza özen gösterin.24 Ağustos 2017 günlük Akrep Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.