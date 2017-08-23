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Terazi Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

terazi burcu

Günlük Terazi burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

23 Ağustos 2017 günlük Terazi Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.İçinizde fırtınalar kopuyor olabilir fakat bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve olaylara farklı açılardan bakacaksınız. Daha iyimser ve anlayışlı olduğunuzu hissedebilirsiniz ve sevdiklerinize ilgi gösterebilirsiniz. Büyükanne, teyze, hala veya saygın büyükleriniz ile ilişkileriniz sıcak olacak ve onların desteğini alacaksınız. Radikal değişime zorlayan durumlar gerilim hissetmenize neden olsa bile sevdiklerinizin ilgisi moralinizi yükseltecek ve dikkatinizi sevdiklerinize yönelteceksiniz. Özgür aşklar ve aniden başlayan aşk maceraları sizi heyecanlandırabilir ancak maceraya atılmadan önce iyi araştırın.24 Ağustos 2017 günlük Terazi Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.


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