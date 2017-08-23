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Başak Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

basak burcu

Günlük Başak burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

23 Ağustos 2017 günlük Başak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Güneş sizin burcunuzda parlıyor ve dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz. Yapılması gereken işler ve şimdiye kadar neler yaptığınızı gözden geçirebilirsiniz. Bazı kaygılarınız olsa bile kendinizi bugün rahat ve keyifli hissedeceksiniz. Genel olarak kendinize özgü fikirleriniz ve geleceğe yönelik projeleriniz olabilir. Ancak bunları en yakınınızda bulunan kişiler ile paylaşabilirsiniz. Yoksa kendinize saklamayı tercih edebilirsiniz. Düşünceleriniz derin olabilir fakat kararlı ve akılcı bir tavır içinde olacaksınız ve boş hayallerden uzaklaşacaksınız. Bugün kendinize özel bakım uygulayabilir ve sevdiğiniz konular ile ilgilenebilirsiniz.24 Ağustos 2017 günlük Başak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

 

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