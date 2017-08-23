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Aslan Burcu 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç yorumu

aslan burcu

Günlük Aslan burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

23 Ağustos 2017 günlük Aslan Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Güne heyecanlı ve istekli başlayacaksınız. Karşılaştığınız olaylar ve haberler bilinçaltınızı uyandırabilir ve içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirebilirsiniz. Beklentilerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve yapabileceğinizden daha büyük istekleriniz olabilir. Biraz makul olun ve koşullarınızı fazla zorlamayın. Tabii sevdiğinizi de fazla zorlamasanız iyi olacak. Aslında şansınızın yükseldiği bir dönemdesiniz ve şansınızı sorgulamak yerine karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmek için gayret gösterin. Bugün dışarı çıkabilir ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz.24 Ağustos 2017 günlük Aslan Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.


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