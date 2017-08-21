Ana Sayfa | Günlük Fal 21/08/2017 14:19

Balık Burcu 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü burç yorumu

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Günlük Balık burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

21 Ağustos 2017 günlük Balık Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Çalışma hayatınızla ilgili koşullar sizi biraz yorabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Hayatınızdaki engelleri aşmak için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Sorumlu olduğunuz işlerde bürokratik konular gündeme gelebilir. Bazı olaylar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Gün içinde kendinize zaman ayırmaya çalışın.22 Ağustos 2017 günlük Balık Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

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