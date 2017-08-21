Ana Sayfa | Günlük Fal 21/08/2017 14:16

Oğlak Burcu 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü burç yorumu

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Günlük Oğlak burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

21 Ağustos 2017 günlük Oğlak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Arkadaşlarınız ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Arkadaşlarınız ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. İletişim trafiğinizin hareketlendiği bir dönemdesiniz. Öğlene doğru karşılaştığınız olaylar ve alacağınız haberler bilinçaltınızı uyandırabilir ve unutulmuş arzular açığa çıkabilir. Duygusal ve alıngan bir tavır içine girebilirsiniz fakat mantıklı davranacaksınız ve olaylara gerçekçi bir açıdan bakmayı başaracaksınız. Üstelik yakınlarınız ve arkadaşlarınız sizi destekleyecek. Bu arada sezgilerinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve günün ilerleyen saatlerinde alacağınız haberler hayal gücünüzü uyandıracak. İlginç projeler yapabilirsiniz.22 Ağustos 2017 günlük Oğlak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

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