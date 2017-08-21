Ana Sayfa | Günlük Fal 21/08/2017 14:14

Yay Burcu 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü burç özellikleri

Yay burcu

Günlük Yay burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

21 Ağustos 2017 günlük Yay Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Yoğun duygular ve farklı bir heyecan ile güne başlayacaksınız. Yoğun duygular ve farklı bir heyecan ile güne başlayacaksınız. Özellikle burcun son günleri doğmuş olanlar sabah saatlerinde duygusal olabilir ve geçmişte yaşadıkları olayları hatırlayabilirler. Özellikle eviniz, anneniz ve annenizin yaşadığı olaylar bilinçaltınızın derinlerinden yükselebilir. Ancak hareket halinde olmak ve dışarıda yapılması gereken işleriniz ile ilgilenmek sizi rahatlatacak. Öğlene doğru haliniz değişiyor. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınıza tesadüf edebilirsiniz veya beklemediğiniz ziyaretçileriniz olabilir ve kafanız karışabilir. Duyduğunuz haberlerden etkilenebilirsiniz. Ancak dedikodular ile fazla ilgilenmeyin ve kaygı uyandıran düşüncelerden uzak durun.22 Ağustos 2017 günlük Yay Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

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