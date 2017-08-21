Ana Sayfa | Günlük Fal 21/08/2017 14:02

Boğa Burcu 21 Ağustos 2017 Pazartesi Bügün sizi neler bekliyor

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Günlük Boğa burcu yorumu 21 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

21 Ağustos 2017 günlük Boğa Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Sabah saatlerinde rahatsız ve huzursuz olabilirsiniz. Sabah saatlerinde rahatsız ve huzursuz olabilirsiniz. Özellikle sorumluluklarınızın baskısını hissedebilirsiniz. Burcun son günleri doğmuş olanlar sabah saatlerinde duygusal gerilim hissedebilirler fakat sizin için günün ilk yarısı hareketli geçecek. Öğlene doğru duygularınız değişecek ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Sevdiklerinizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz ve duygularınız derinleşebilir. Ancak sezgilerinizin de yükseldiği bir dönemdesiniz ve içinizden yükselen sese kulak verirseniz, sorunlar ile başa çıkabilirsiniz. Duygularınızı denetleyin ve aklınız ile hareket edin. Arkadaşlarınız sizi destekleyecek.22 Ağustos 2017 günlük Boğa Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.

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