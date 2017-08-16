Ana Sayfa | Günlük Fal 16/08/2017 12:44

Kova Burcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

kova burcu

Günlük Kova burcu yorumu 16 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

16 Ağustos 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Sabahın erken saatlerinde heyecanlı ve duygusal olabilirsiniz. Duygularınızın dalgalandığı bir gün ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca ilişkileriniz ile ilgili şimdiye kadar dikkatinizi çekmeyen detaylar ilginizi çekecek fakat bunlara takılı kalmasanız iyi olacak. Hayata ve olaylara farklı açılardan bakan kişiler ile karşılaşmak sizi heyecanlandıracak fakat aynı zamanda rahatsız olabilirsiniz. Küçük detaylar sizi rahatsız edebilir. Daha önce önemsemediğiniz kişiler ve durumlar dikkatinizi çekebilir. Üzerinizde baskı duygusu yaratan durumlar ve direnç gösterdiğiniz kişiler ve olaylara karşı özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Duygularınız değişiyor.17 Ağustos 2017 Kova burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz. 

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