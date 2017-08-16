Yay Burcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

Günlük Yay burcu yorumu 16 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

16 Ağustos 2017 günlük Yay Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.İlginç rüyalar görmüş olabilirsiniz ve düşünceleriniz derinleşmiş olabilir. Ancak iyimser ve anlayışlı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kaygılar, endişeler ve kayıplar ve karmaşık düşüncelerden uzaklaşmayı başarabilirseniz, karşınıza çıkan fırsatları görebilirsiniz. Sevdiklerinizin ilgisi ve özellikle iyimser ve anlayışlı kişilerin davranışları sizi rahatlatacak ve bakış açınız değişecek. Özellikle burcun ilk günleri doğmuş olanlar, endişeleri büyütmek yerine sevdikleri ile ilgilenirse, şanslı olduklarını hissedecekler. Saygı duyduğunuz kişilerin desteğini almak moralinizi yükseltecek.17 Ağustos 2017 Yay burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.