Ana Sayfa | Günlük Fal 16/08/2017 12:38

Akrep Burcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

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Günlük Akrep burcu yorumu 16 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

16 Ağustos 2017 günlük Akrep Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Parasal ihtiyaçlarınız artmış olabilir ve yapabileceğinizden daha büyük beklentiler içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin yarattığı gerilimi çevrenize yansıtmaktan kaçının. Özellikle sevdiğinize karşı daha ilgili ve anlayışlı davranmanız gerekiyor. Sabahın erken saatlerinde hayal gücünüzü uyandıran gelişmeler olabilir ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Duygular yerine akılcı bir tavır içine girerseniz, sorunlar ile başa çıkmanız daha kolay olacak. Sezgilerinize güvenin ve kıskançlık benzeri duygulardan uzaklaşın. Hırslı ve tahammülsüz olabilirsiniz. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Sağlığınıza özen gösterin.17 Ağustos 2017 Akrep burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz. 

 
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