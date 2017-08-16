Ana Sayfa | Günlük Fal 16/08/2017 12:29

Yengeç Burcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

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Günlük Yengeç burcu yorumu 16 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

16 Ağustos 2017 günlük Yengeç Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Güne keyifli başlayacaksınız ve görmüş olduğunuz rüyaları gözden geçireceksiniz. Ayrıca geleceğe yönelik yeni hayalleriniz olabilir ve ideallerinizin değiştiğini hissedebilirsiniz. Enerjinizi yapıcı yönde kullanacaksınız ve bugün kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Ancak kendinizden daha güçlü kişileri karşınıza almayın ve güç mücadelesi yapmaktan kaçının. Olayların değiştirici etkisine direnç göstermiş olabilirsiniz fakat bugün kendinizi daha güçlü ve kararlı hissedeceksiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi belirleyebilirsiniz ve yeni atılımlarda bulunabilirsiniz.17 Ağustos 2017 Yengeç burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.

 
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