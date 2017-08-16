Ana Sayfa | Günlük Fal 16/08/2017 12:26

Boğa Burcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü burç özellikleri

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Günlük Boğa burcu yorumu 16 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

16 Ağustos 2017 günlük Boğa Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Hırslı bir tavır içinde olabilirsiniz ve yapabileceklerinizden daha büyük sorumluluklar alabilirsiniz. Aslında isteklerinizi gerçekleştirecek gücü içinizde hissediyorsunuz ve yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Ancak sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz ve kendinizi fazla zorlamasanız iyi olacak. Yediklerinize ve içtiklerinize özen gösterin ve uykunuza dikkat edin. Uykusuz kalmak ve yorgunluk yüzünden sinirli ve tahammülsüz olabilirsiniz. Gün içinde karşılaştığınız olaylar duygularınızın dalgalanmasına neden olabilir ve tahammülsüz bir tavır içine girebilirsiniz. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçının.17 Ağustos 2017 Boğa burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz. 

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