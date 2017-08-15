Kova Burcu 15 Ağustos 2017 Salı günü burç özellikleri

Günlük Kova burcu yorumu 15 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

15 Ağustos 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Duygusal ve hassas olacağınız bir gün. Karşılaştığınız olaylar ve kişiler bilinçaltınızı uyandırabilir ve alıngan bir tavır içine girebilirsiniz. İsteğiniz yükselirken beklentileriniz de artıyor. Kendinizi ve başkalarını zorlamasanız iyi olacak. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen istekler dikkatinizi dağıtabilir ve kafanız karışabilir. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olmanız gerekiyor. Uzun zamandır görmediğiniz kişiler ile karşılaşmanız mümkün. Ayrıca duyduğunuz haberlere duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Fakat günün ilerleyen saatlerinde duygularınız değişecek ve dikkatinizi sevdiklerinize yönelteceksiniz.16 Ağustos 2017 Kova burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.