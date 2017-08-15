Oğlak Burcu 15 Ağustos 2017 Salı günü burç özellikleri

Günlük Oğlak burcu yorumu 15 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

15 Ağustos 2017 günlük Oğlak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Bugün de huzursuzluğunuz devam edebilir fakat dikkatinizin yönü değişiyor. Alıngan ve duyarlı olabilirsiniz ve özellikle sabah saatleri huzursuzluk hissedebilirsiniz ama dikkatinizi isteklerinize odaklamak ve hareket halinde olmak size iyi gelecek. Ayrıca kararlarınızı sürdecek kuvvet ve dirayeti içinizde hissediyorsunuz ve güçlü kişilerin desteğini aldığınızı biliyorsunuz. Devlet kademesinde iş yapanlar veya devlet dairelerinde işi olanlar, duygularını denetlemeyi başabilirlerse işleri yolunda gidecek! Güç mücadelesi yapmayın ve içinizden yükselen sese kulak verin. Gecenin ilerleyen saatlerinde sezgileriniz yükselecek.16 Ağustos 2017 Oğlak burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.