Ana Sayfa | Günlük Fal 15/08/2017 14:07

Aslan Burcu 15 Ağustos 2017 Salı günü burç özellikleri

aslan burcu

Günlük Aslan burcu yorumu 15 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

15 Ağustos 2017 günlük Aslan Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Yoğun duygular, bilinçaltınızın derinlerinden yükselen istekler ve anneniz ile birlikte geçirdiğiniz vakitleri hatırlatan olaylar duygularınızı harekete geçirecek. Özellikle günün ilk yarısı sizin için yoğun ve hareketli geçecek. Duygusal ve hassas olabilirsiniz ve düşünceler zihninizin derinliklerine inebilir. Ancak bu haliniz uzun sürmeyecek ve durum değiştirici olmayacak. Bu arada arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi ve iletişimde bulunduğunuz yakınlarınızı düşünebilirsiniz. Ayrıca size ihtiyacı olan yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinizin sorunlarına yardımcı olabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularınız değişecek.16 Ağustos 2017 Aslan burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz. 

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