Yengeç Burcu 15 Ağustos 2017 Salı günü burç özellikleri

Günlük Yengeç burcu yorumu 15 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

15 Ağustos 2017 günlük Yengeç Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Duygularınızın dalgalandığı bir gün... Güne pek keyifli başlamasanız bile sonrasında haliniz değişecek. Günün ilk yarısı yapılması gereken işlerin dışında bilincinizin derinlerinden yükselen duygusal çatışmalar ile geçebilir. Bu arada annenizin size ihtiyacı olabilir veya karşılaştığınız olaylar anneniz ile ilişkilerinizi hatırlatabilir. Fakat günün ilerleyen saatlerinde haliniz değişecek ve dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Bu arada isteklerinizin değiştiğini hissedeceksiniz.16 Ağustos 2017 Yengeç burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.