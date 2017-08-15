Boğa Burcu 15 Ağustos 2017 Salı günü burç özellikleri

Günlük Boğa burcu yorumu 15 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

15 Ağustos 2017 günlük Boğa Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Geleceğe yönelik beklentilerinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu arada yediklerinize ve içtiklerinize özen göstermeniz gerekiyor. Ayrıca uykunuza dikkat etmelisiniz çünkü uykusuzluk bütün burçlardan daha çok sizi rahatsız ediyor. Bu arada enerji fazlanızı boşaltmak için spor yapabilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz veya evinizde yeni düzenlemler yapabilirsiniz. Bu arada sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmamak için özen göstermeniz gerekiyor. Aklınızdan geçenleri hemen söylemeyin ve duyduklarınızın doğruluğunu araştırmadan duygusal tepkilerinizi denetleyin. Yanlış anlamalar olabilir.16 Ağustos 2017 Boğa burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.