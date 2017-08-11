Kova Burcu 11 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

Günlük Kova burcu yorumu 11 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

11 Ağustos 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Duygularınızın yoğun olacağı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve eski dostlukları, geçmişte yaşadığınız olayları hatırlayabilirsiniz. Hatta eski korkularınızı hatırlamanız mümkün ve şimdi duygunuzun değişmeye başladığını anlayabilirsiniz. Bilincinizin derinlerinden yükselen cesareti hissedeceksiniz ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Değiştirmek istediğiniz halde şimdiye kadar bir türlü başaramadığınız alışkanlıklarınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Beslenme alışkanlığınızı veya tarzınızı değiştirebilirsiniz.12 Ağustos 2017 Kova burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.