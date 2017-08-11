Yay Burcu 11 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

Günlük Yay burcu yorumu 11 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

11 Ağustos 2017 günlük Yay Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Sabahın erken saatlerinde kalkabilirsiniz ve güne keyifli başlayabilirsiniz. Gün içinde duyduğunuz haberler sizi harekete geçirecek. Aceleci bir tavır içinde olabilirsiniz. Ancak olayların gelişmesini bekleyin ve kaygılarınızı çevrenize yansıtmaktan kaçının. Hayal gücünüzü yapıcı yönde kullanmak için gayret göstermelisiniz. Bu arada yediklerinize ve içtiklerinize özen göstermeniz gerekiyor. Fizik güç gerektiren işler yapabilirsiniz fakat kendinizi çok fazla yormaktan kaçının ve sağlığınıza özen gösterin. Sabırsızlık nedeniyle ufak tefek sakarlıklar ve kazalar olabilir. Sakin ve kararlı davranmak için gayret gösterin.12 Ağustos 2017 Yay burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.