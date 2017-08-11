Akrep Burcu 11 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

Günlük Akrep burcu yorumu 11 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

11 Ağustos 2017 günlük Akrep Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Sabah saatlerinde karşılaştığınız olaylar duygularınızın dalgalanmasına neden olabilir. Otoritenin baskısını hissedebilirsiniz veya önemsediğiniz kişilerin davranışları, baskı duygusu uyandırabilir. Önemli biri olmak veya ciddiye alınmak istediğiniz bir dönemdesiniz ve bunun için bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlıyorsunuz. Daha önce önemsediğiniz kişiler şimdi gözünüzde önemini yitirebilir. Bazı dostlarınız ve yakınlarınızın davranışlarından etkilenebilirsiniz ve aranızdaki ilişkiyi gözden geçirebilirsiniz. Aslında kendinizi yenilemek için kuvvetli arzular duyacağınız bir dönemdesiniz.12 Ağustos 2017 Akrep burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.