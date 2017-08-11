Boğa Burcu 11 Ağustos 2017 Cuma günü burç özellikleri

Günlük Boğa burcu yorumu 11 Ağustos 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

11 Ağustos 2017 günlük Boğa Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Üzerinizde hissettiğiniz baskının sonucunda hayal gücünüz uyanacak ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Duyduğunuz haberler ve karşılaştığınız kişiler, ideallerinizi gözden geçirmenize neden olacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Ayrıca idealist kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve etkilenebilirsiniz. Ancak mantıklı ve kararlı bir tavır sergileyeceksiniz ve siz de çevrenizdeki kişileri etkileyeceksiniz. Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizin desteğini alabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaşacağınız olaylar, duygularınızın dalgalanmasına neden olabilir.12 Ağustos 2017 Boğa burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.