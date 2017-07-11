Kova Burcu 11 Temmuz 2017 Salı günü burç yorumu

Günlük Kova burcu yorumu 11 Temmuz 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

11 Temmuz 2017 günlük Kova Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Eski fikirleriniz ve özellikle büyükleriniz ile ilgili düşünceleriniz derinleşebilir. Çocukluk günlerinizi hatırlayabilirsiniz ve eski arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz. Bu arada önem verdiğiniz kişilerin sağlığı ile ilgilenmeniz gerekebilir. Veya size ihtiyacı olan yakınlarınıza yardımcı olmanız gerekebilir. Bu arada iş arkadaşlarınız, çocuklar ve komşularınız ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlıklar kafanızın karışmasına neden olabilir. Fakat yaşam enerjinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve sorunlar ile başa çıkabilecek gücü içinizde hissedeceksiniz.12 Temmuz 2017 Kova burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz.