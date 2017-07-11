Ana Sayfa | Günlük Fal 11/07/2017 16:41

Oğlak Burcu 11 Temmuz 2017 Salı günü burç özellikleri

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Günlük Oğlak burcu yorumu 11 Temmuz 2017. Bügün sizi neler bekliyor, İşte ayrıntılar haberimizde

11 Temmuz 2017 günlük Oğlak Burcu yorumunuz avrupagazete.co.uk'de.Güne heyecanlı ve istekli başlayacaksınız. Fakat duygularınızı denetlemek için gayret göstermeniz gerekiyor. Özellikle gün içinde karşılaştığınız olaylara duygusal tepkiler göstermeseniz iyi olacak. Hırslı ve zorlayıcı bir tavır içinde bulunmayın ve sabırlı olun. Çünkü gelişmeler sizin beklediğiniz kadar hızlı olmayabilir. Veya daha önce hesaplamadığınız durumlar ortaya çıkabilir. Sabırlı ve sakin davranmayı başarabilirseniz, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Bu arada yapabileceğinizden daha büyük sorumluluklar almanız mümkün. Veya olabileceklerden daha fazla beklentileriniz olabilir. Fakat saygı duyduğunuz kişilere danışabilirsiniz ve onların tavsiyesini alabilirsiniz.12 Temmuz 2017 Oğlak burcu yorumunuzu websitemizde takip ediniz. 

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