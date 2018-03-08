08/03/2018 07:51


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetin son bulduğu, kadınların aile ve sosyal yaşamdaki öneminin farkına varıldığı ve kadınlara yönelik istismarların son bulduğu güzel günler görmek dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun...

Her yıl Mart ayının 8'inde Kadınlar Günü kutlanır. Bu özel günde kadınların sosyal ve aile yaşamındaki yerinin önemine dikkat çekilir. Kadına yönelik şiddet ve istismar olayları protesto edilirken tüm kadınlar aynı çatının altında kenetlenir.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.


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