07/03/2018 07:45


ABD Sözcüsünden Türkiye'ye teşekkür

abd

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik endişeleri nedeniyle kapatılmasına ilişkin Türk hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti

İki gün kapalı kalan, vize ve öteki işlemler yapılmayan büyükelçiliğin çarşamba günü yeniden açılarak hizmet vermeye başlayacağını belirten Nauert, bir gazetecinin “Kendi konsolosluk çalışanınızı gözaltına alan bir ülkeye mi teşekkür ediyorsunuz” sorusuna da “Her şeyi bir karşılık ilişkisi içinde görmek zorunda değilsiniz. İlişkilerimizde olumlu bir durum oldu ve bunu söylüyoruz. Bir NATO müttefikinin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için yardımcı oldular ve biz de Türk hükümetine, polisine ve güvenlik bürokrasisine bu soruşturmayı yürüttükleri ve bize yol gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. İlişkilerde olumlu bir gelişme oldu. Türkiye bir NATO müttefikinin meşru güvenlik kaygıları için yardımda bulundu. Olumlu bir şey olduğunda Türk yetkililere teşekkür edebilmeliyiz” karşılığını verdi.

 

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