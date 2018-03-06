06/03/2018 16:07


Almanya'dan Salih Müslim'in iadesi konusunda ilk açıklama

Sigmar Gabriel

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Salih Müslim ile ilgili açıklama yaptı

Gabriel, bir basın mensubunun kendisine yönelttiği  "Almanya Salih Müslim'i iade edecek mi" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi: Bir sözlü nota aldık Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan. Her zaman olduğu gibi bu adalet bakanlığına sevk edilir. Hukuk devleti prosedürü işleyecektir.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgesel konulardaki işbirliğimiz çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Bölgemizde, Avrupa'yı da doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda bugüne kadar Almanya ile işbirliği içinde olduk, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam etmemizde fayda var. Bugün ikili ilişkileri nasıl geliştiririz, ilişkilerde yakalanan bu ivmeyi nasıl hızlandırabiliriz, Almanya'daki yeni hükümetle yeni sayfaları nasıl açarız; bunları konuşacağız."


necdet sivasli
Azerbaycan ile ayrılmaz bir parçayız
eser nisan yagmur
Rüyaların Dili
Sigmar Gabriel
Almanya'dan Salih Müslim'in iadesi konusunda ilk açıklama
ilkgul karaca
Kadınlar ve Anneler Günü
Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu
İlgili Haberler
yunan askerler

İngiliz basını Türkiye'de tutuklanan Yunan askerleri yazıyor

suriye kamp

Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuruyor

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872 oldu

iki yunan asker

Tutuklanan Yunan askerler için karar verildi

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Azerbaycan ile ayrılmaz bir parçayız

eser nisan yagmur

Rüyaların Dili

Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu

rus uçağı düştü

Flaş haber Düşen Rus uçağında kurtulan olmadı

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Kadınlar ve Anneler Günü

Merhabalar, Bu hafta kadınlar için önemli 2 gün bir arada kutlanacak. “Dünya Kadınlar Günü” ve İngiltere ve Birleşik Krallıkta erkenden kutlanan “Anneler Günü”.   WOW - WOMEN OF ...

Devam