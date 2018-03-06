Almanya'dan Salih Müslim'in iadesi konusunda ilk açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Salih Müslim ile ilgili açıklama yaptı

Gabriel, bir basın mensubunun kendisine yönelttiği "Almanya Salih Müslim'i iade edecek mi" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi: Bir sözlü nota aldık Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan. Her zaman olduğu gibi bu adalet bakanlığına sevk edilir. Hukuk devleti prosedürü işleyecektir.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgesel konulardaki işbirliğimiz çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Bölgemizde, Avrupa'yı da doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda bugüne kadar Almanya ile işbirliği içinde olduk, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam etmemizde fayda var. Bugün ikili ilişkileri nasıl geliştiririz, ilişkilerde yakalanan bu ivmeyi nasıl hızlandırabiliriz, Almanya'daki yeni hükümetle yeni sayfaları nasıl açarız; bunları konuşacağız."