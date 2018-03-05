Tutuklanan Yunan askerler için karar verildi

Geçtiğimiz günlerde yakalanan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluklarına avukatları tarafından itiraz edildi

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi ve aileler, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüştü. Görüş izni çıkan aileler, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Sulh ceza hâkimliğince yapılan incelemenin ardından iki askerin kalıcı ikametgâhlarının olmaması ve elde edilen dijital verilerin incelenme sonucunun beklenilmesi nedeniyle itiraz reddedilerek, askerlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.