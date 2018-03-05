05/03/2018 19:59


Türkiye'den açıklama 'Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız'

salih müslim

Terör örgütü PYD eski eş başkanı Salih Müslim ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı

Çavuşoğlu PYD eski eş başkanı Salih Müslim'e ilişkin, “Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile ilgili sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yarın Almanya'da yapacağı görüşmede Müslim konusunu da gündeme getireceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile ilgili sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Müslim'i her ülkeden isteyeceğiz

Müslim hakkında Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarının sorumlusu olduğuna dair mahkeme kararı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, konu ile ilgili Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Müslim ile ilgili ayrıca Çavuşoğlu, “Peşini hiçbir yerde bırakmayacağız, nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Gerekli yakalama kararı dahil tüm aldığımız kararları, bilgileri aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız, artık ona da rahat yok” dedi.

Yarın kritik gün

Müslim'in en son Almanya'da görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Bir gün önce orada olacağının bilgisini aldık. Ama şu anda bugün itibariyle nerede olduğu konusunda bir bilgim yok” dedi. Müslim'in Çekya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından Avrupa Birliği sınırları dışına çıkamayacağına dair alınan bir karar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “AB içinde herhangi bir ülkeye rahatça gidebiliyor. Ama şu an itibariyle nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bugün Bakanlar Kurulu toplantısındaydık. Arkadaşlarımızdan son bilgiyi alırız. Yarın görüşmeden önce bu bilgi bizde olur ki ona göre yarın muhataplarımızla konuyu değerlendiririz” açıklamalarında bulundu. 


Fi Çi final
Fi Çi final bölümü fragmanı yayınlandı
On numara
On numara çekiliş sonuçları belli oldu 5 Mart 2018
Prof. Dr. Ahmet Ercan
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama
LPG
PÜİS açıkladı LPG’ye indirim geldi
Yavuz Karan
CHP'li eski il başkanı Yavuz Karan hayatını kaybetti
İlgili Haberler
iki yunan asker

Tutuklanan Yunan askerler için karar verildi

zeytin dalı harekatı

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını paylaştı

ankara operasyon

ABD Elçiliği'nin kapatılmasının ardından başkentte dev operasyon

zeytin dalı harekatı

TSK açıkladı 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
Fi Çi final

Fi Çi final bölümü fragmanı yayınlandı

On numara

On numara çekiliş sonuçları belli oldu 5 Mart 2018

Prof. Dr. Ahmet Ercan

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama

LPG

PÜİS açıkladı LPG’ye indirim geldi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam