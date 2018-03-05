05/03/2018 09:16


ABD Elçiliği'nin kapatılmasının ardından başkentte dev operasyon

ankara operasyon

ABD Türkiye'deki Büyükelçiliği'ni bugün güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı almıştı

Alınan bu kararın ardından vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmeti gibi rutin işlemler yapılamıyor. Ankara polisi sürpriz bir operasyon başlattı. Savcılığın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:

"Başsavcılığımızca terör örgütü DAEŞ ‘e yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir."

 

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