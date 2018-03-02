Afrin'den acı haber geldi 8 asker şehit oldu

TSK tarafından başlatılan ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı devam ederken dün Afrin'in Keltepe bölgesinde tünellere saklanan teröristler ile çıkan çatışma sonucunda JÖH timinden 8 askerimiz şehit düştü

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellere saklanan 80-100 kişilik terörist grup ile çatışma çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı.

Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Teröristlerin saldırısında bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Saatlerce süren çatışmada 100 kadar teröristten 23’ü öldürüldü. 8 askerimiz şehit olurken 13’ü de yaralandı. Şehit askerlerimizin isimleri şöyle; Jandarma Uzman Çavuş Rıdvan Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel, Jandarma Astsubay Çavuş Uğur Palancı, Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe.