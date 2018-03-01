01/03/2018 13:16


Zeytin Dalı Harekatının 42. gününde yaşanan son gelişmeler

Zeytin Dalı Harekatı

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatının 42. gününde TSK yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve ÖSO, 26 Şubat'ta Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla kara teması tümüyle kesmiş ve kurtarılan alan hilal şeklini almıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 88'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 116 noktayı ele geçirdi.

2222 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2222'ye ulaştığı bildirildi.


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