27/02/2018 15:59
Salih Müslim'den Türkiye hakkında küstah açıklama
Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan ancak bugün Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakılan terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, hakkında verilen kararın ardından açıklama yaptı
Terör örgütünün elebaşı, “Türkiye’nin hakkımdaki yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım” dedi. Öte yandan Reuters’ın geçtiği son dakika haberlerinde Müslim, Çekya’dan nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Müslim, “Finlandiya’da oturma iznim var” dedi.